Появились подробности исчезновения 37-летнего мужчины в Коми

Фото: "Лиза Алерт"

Стали известны подробности исчезновения Уляшева Михаила Васильевича 1983 года рождения, пропавшего в Усть-Куломском районе.

Как сообщалось ранее, 37-летний мужчина живет в поселке Нижний Ярашью. Уляшев пропал в воскресенье, 29 августа 2021. С тех пор его местонахождение неизвестно. Рост пропавшего – 162 сантиметра, он лысый, худощавого телосложения с карими глазами. Он был одет в синюю ветровку, бело-зеленую футболку, синие спортивные штаны, черные калошу и серую кепку.

Поиски Уляшева развернули на воде. В последний раз мужчину видели на берегу Вычегды около 10 вечера. Полицейские решили провести работы на реке и обследовать русло. Пока найти мужчину не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми неделю ищут 32-летнего мужчину