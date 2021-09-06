В Коми житель Подмосковья пытался продать почти килограмм наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коми 32-летнего жителя Московской области обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В конце прошлого года неизвестный предложил мужчине заняться наркоторговлей, и тот согласился. Житель Подмосковья отправился в Усинск. Там он раскладывал наркотики по закладкам. Правоохранители задержали злоумышленника при попытке сбыта 818 граммов синтетических наркотиков и 125 граммов гашиша. Свою вину приезжий признал. Уголовное дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре жителя Казахстана будут судить за наркоторговлю