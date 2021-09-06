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Общество6 сентября 2021 15:49

В Коми пациентку с весом 240 кг доставили домой спасатели

Источник:kp.ru
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На место выехали пятеро мужчин

На место выехали пятеро мужчин

Фото: Архив "КП"

Пациентку Вуктыльской больницы доставили домой спасатели. Дело в том, что женщина страдает лишним весом и самостоятельно передвигаться не может. Вес пациентки составляет на сегодняшний день 240 кг.

Как уточняет «Комиинформ», на вызов врачей приехали пятеро спасателей. Они с помощью носилок вынесли женщину из больницы и усадили в коляску.

Добавим, что практика обращения к СПАС-Коми при таких случаях традиционна.

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