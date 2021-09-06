Туберкулезный санаторий в Койгородском районе Коми переделают под детсад

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

В Койгородском районе Коми в здании бывшего противотуберкулезного санатория «Кажим», ликвидированного в 2019 году, появится детский сад. Об этом говорится на сайте госзакупок, где размещен соответствующий аукцион на выполнение заказа.

На ремонт помещения власти готовы потратить более 38 млн рублей. На эти деньги подрядчик должны сделать перепланировку здания, выполнить работы по водо- и теплоснабжению, сделать вентиляцию, проложить электросети, обустроить навесные фасады, а также заменить двери и окна.

Аукцион состоится уже 15 сентября. Победитель должен будет выполнить заказ в течение 230 календарных дней.

Предполагается, что в обновленный детсад будут ходить две возрастные группы: младшая группа для 20 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, старшая — для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

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