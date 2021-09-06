В Коми заключенному добавили срок за угрозы сотруднику ИК

Фото: прокуратура Коми

Верховный суд Коми оставил без изменения приговор гражданину Молдавии, оскорбившего сотрудника ИК-25 и угрожавшего ему применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел днем 16 сентября прошлого года. В кабинете административного штаба ИК-25 проходило заседание дисциплинарной комиссии. Заключенный выразил свое недовольство и оскорбил сотрудника колонии. После этого осужденный сжал кулак и замахнулся в его сторону. При этом злоумышленник угрожал применить насилие.

Суд первой инстанции приговорил его к двум годам двум месяцам 11 дням лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Защита подала апелляцию и просила оправдать осужденного. Верховный суд Коми не стал менять приговор.

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