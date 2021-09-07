Житель Коми выехал в кювет на легковушке и лишился части уха

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Печоре 54-летний мужчина на отечественной легковушке выехал в кювет и получил различные травмы. ДТП было зафиксировано накануне, 6 сентября, на Железнодорожной улице. Как уточняет пресс-служба ГИБДД, предварительная причина аварии - водитель не справился с управлением.

К слову, за рулем ВАЗ-2113 был опытный человек, его водительский стаж 35 лет. Однако мужчина отказался от медицинского освидетельствования, что может говорить, что в момент ДТП он был не трезв.

Прибывшие на место аварии медики констатировали у печорца открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму шеи и частичную ампутацию уха. Однако ложиться в больницу мужчина отказался.

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