Фигурист Алиев едет на турнир в Германию за олимпийской квотой для России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фигурист из Коми Дмитрий Алиев выступит на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства спорта.

По итогам соревнований станет известно, сможет ли российская сборная использовать третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде. Она пройдет в 2022 году в Пекине. Для получения трех квот нужно, чтобы сумма двух лучших результатов от страны на последнем чемпионате мира до Олимпиады была не больше 13. Эти условия выполнили Михаил Коляда и Евгений Семененко. Однако теперь России нужно подтвердить третью квоту. Поэтому на турнире в Оберстдорфе Алиеву нужно попасть в шестерку лучших. Соревнования пройдут с 21 по 25 сентября.

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