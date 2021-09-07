Жительницы Коми обогатили мошенников на сумму более 1,7 миллиона рублей

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За сутки две жительницы Усинска обогатили мошенников на сумму более 1,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Первый случай произошел с пенсионеркой. Она сообщила, что на мобильный телефон ей позвонила незнакомка и представилась сотрудником банка Москвы Анастасией Юрьевой. В ходе разговора собеседница сообщила заявительнице, что злоумышленники оформляют на нее кредит, поэтому банк должен заблокировать ее расчетный счет, а средства, находящиеся на нем, нужно срочно отправить на «защищенные электронные ячейки». Далее, действуя по указаниям лжесотрудника банка, женщина отправилась в салон сотовой связи и отправила через терминал по указанным реквизитам 280 тысяч рублей.

Кратно большую сумму потеряла другая жительница города, работающая фармацевтом в одной из аптек. Ей также с московского номера телефона позвонил мужчина, и тоже представился «сотрудником безопасности» банка, расположенного в столице России. Мужчина сообщил, что головной офис банка получил информацию, что неизвестные оформили на жительницу Коми кредит суммой более 1,4 миллиона рублей. Далее аферист убедил встревоженную женщину вернуть банку деньги путем взятия «зеркальных займов» и перечисления их на защищенные счета.

В итоге потерпевшая отправилась в три разных банка, оформила там займы на общую сумму 1 487 000 рублей, а затем под диктовку липовых специалистов перевела начисления на счета, привязанные к 19 мобильным телефонам. Позднее сотрудники местного ОМВД установили, что номера этих сотовых телефонов зарегистрированы в Красноярском крае и Москве.

Обе потерпевшие после завершения банковских операций не смогли дозвониться до «консультантов из Москвы» и сообщили о произошедшем в полицию. Следователями возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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