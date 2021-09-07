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Происшествия7 сентября 2021 10:41

В Коми водитель сбил женщину и уехал

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 6 сентября, в Печоре неизвестный сбил женщину 1985 года рождения и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 18.30. Неизвестный выезжал со двора дома №74 по Печорскому проспекту. Машина сбила женщину 1985 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб и гематому. Госпитализация ей не потребовалась. Водитель скрылся с места происшествия.

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