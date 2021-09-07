Житель Коми зарезал своего знакомого

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Печоре 42-летнего мужчину подозревают в убийстве своего 41-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Мужчина находился в комнате дома, расположенного на улице Западной. Он поссорился со своим 41-летним знакомым. Злоумышленник схватил нож и нанес ему удар ножом в область груди. В результате пострадавший скончался. Подозреваемого задержали, и он признал свою вину. Злоумышленника планируют заключить под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые экспертизы.

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