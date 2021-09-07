В Коми взрослый мужчина надругался над 14-летней девочкой

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В Ухте задержан местный житель по подозрению в сексуальном насилии над ребенком. Как сообщает пресс-служба городского суда, мужчина отправится в СИЗО на два ближайших месяца.

По предварительным данным, ухтинец, проживавший с ребенком в одной квартире, в течение года совершал «иные действия сексуального характера» над подростком. Уточняется, что девочка регулярно получала угрозы в свою сторону от мужчины. Зачастую во время актов насилия ухтинец был пьян.

- В период указанных действий, обвиняемый применял насилие, либо высказывал угрозу такого применения, для подавления воли потерпевшей к сопротивлению и избежание быть привлеченным к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба суда.

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