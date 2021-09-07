Болельщика «Строителя» Андреем Торлопова похоронят 9 сентября

Фото: ХК "Строитель"

С болельщиком сыктывкарского хоккейного клуба «Строителя» Андреем Торлоповым простятся в четверг, 9 сентября. Об этом сообщается в группе команды.

Торлопов – дорожный рабочий, который почти три года боролся за жизнь после ДТП. 8 ноября 2018 года сыктывкарец убирал снег, и его сбил ВАЗ-2114, за рулем которого была 70-летняя женщина. Мужчина был одет в специальную оранжевую одежду со световозвращателями. Виновница ДТП рассказала, что ехала со скоростью 30-40 км/ч, но отвлеклась, и пострадавший оказался на лобовом стекле ее машины.

В результате ДТП Торлопов получил тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Он впал в кому. В декабре Торлопов пришел в себя и мог дышать самостоятельно. Врачи предлагали забрать его домой, а сам рабочий просился на хоккей. Передвигаться самостоятельно сыктывкарец не смог, за ним ухаживали родственники. В августе 2019 года мужчину выписали из больницы, однако его состояние ухудшилось. Сыктывкарец не мог говорить, но всех гостей, которые его навещали, узнавал сразу.

Виновница ДТП уже отбыла наказание. Ее приговорили к году ограничения свободы. Мать пострадавшего рассказала, что водитель ВАЗа не пришла к ним ни разу и не извинилась.

Торлопов скончался в воскресенье, 5 сентября. С ним простятся в четверг, 9 сентября. Отпевание начнется ориентировочно в 10:15 в храме святого Апостола Иакова, брата Господня в Эжве. Заупокойный богослужебный чин продлится до 11:00. Как передает БНК, похоронят Торлопова на Выльгортском новом (или Мальцевском) кладбище.

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