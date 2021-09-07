В Коми насмерть разбился мужчина, ремонтировавший фасад здания

Мужчина погиб на глазах у очевидцев Фото: Архив "КП"

В Воркуте трагически погиб работник, ремонтировавший фасад спорткомплекса. Инцидент произошел на улице Димитрова на глазах у очевидцев. По их словам, мужчина соскользнул и рухнул на асфальт. От полученных травм он скончался на месте ЧП.

- Я наблюдала лично эту картину, человек, у которого на руках умер этот работник, кричал и спрашивал, кто за это ответит, - вспоминает тот день жительница Воркуты.

Добавим, что по данному факту начата проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре 34-летний мужчина упал с крыши пятиэтажки (подробности)