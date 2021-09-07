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Происшествия7 сентября 2021 15:11

В Коми насмерть разбился мужчина, ремонтировавший фасад здания

Источник:kp.ru
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Мужчина погиб на глазах у очевидцев

Мужчина погиб на глазах у очевидцев

Фото: Архив "КП"

В Воркуте трагически погиб работник, ремонтировавший фасад спорткомплекса. Инцидент произошел на улице Димитрова на глазах у очевидцев. По их словам, мужчина соскользнул и рухнул на асфальт. От полученных травм он скончался на месте ЧП.

- Я наблюдала лично эту картину, человек, у которого на руках умер этот работник, кричал и спрашивал, кто за это ответит, - вспоминает тот день жительница Воркуты.

Добавим, что по данному факту начата проверка.

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