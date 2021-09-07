В Сыктывкаре перекроют две улицы

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В Сыктывкаре ограничат движение транспорта по двум улицам. Об этом сообщили в городском ГИБДД.
В понедельник, 6 сентября, перекрыли ширины проезжей части улицы Маяковского. Это связано с ремонта трубопровода возле дома №30. Планируется, что ограничения будут действовать до 1 октября. Кроме того, в среду перекроют улицу Лесопарковую. Ограничения будут действовать с девяти утра и до полудня на всей ширине проезжей части в районе пересечения с улицей Ручейной.
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