В Сыктывкаре перекроют две улицы

Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре ограничат движение транспорта по двум улицам. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

В понедельник, 6 сентября, перекрыли ширины проезжей части улицы Маяковского. Это связано с ремонта трубопровода возле дома №30. Планируется, что ограничения будут действовать до 1 октября. Кроме того, в среду перекроют улицу Лесопарковую. Ограничения будут действовать с девяти утра и до полудня на всей ширине проезжей части в районе пересечения с улицей Ручейной.

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