В Коми прокуратура утвердила обвинительное заключение трем участникам группировки «Маски»

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В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении троих участников организованной преступной группировки «Маски», уродовавшей в девяностых. На счету членов банды десятки преступлений разной тяжести.

Из уголовного дела следует, что группировка была создана в 1994 году в Воркуте. За это время участники ОПГ, коих было 18, 29 раз занимались вымогательством, были замечены в хулиганстве, совершали преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов, а также напали на 36 человек, которым был причинен физический вред здоровью.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, с тремя участниками группировки прокурором Воркуты были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Их дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Отмечается, что расследование в отношении остальных участников «Масок» еще продолжается.

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