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Происшествия8 сентября 2021 9:12

Житель Коми пытался продать торцовочную пилу и лишился 72 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Усинска 1992 года рождения рассчитывал продать торцовочную пилу и лишился более 72 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Молодой человек разместил в социальной сети «ВКонтакте» объявление о продаже торцовочной пилы. Вскоре с ним связался мужчина и заверил, что точно купит товар. Затем собеседник попросил автора объявления назвать номер и секретный код карты, на которую он якобы переведет деньги. После этого с карты жителя Усинска исчезло 72 700 рублей, и он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Полицейские выяснили, что злоумышленник звонил с номера, зарегистрированного в Башкортостане.

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