Коми выделила 11 млн рублей на компенсацию взносов на капрменот

В Коми компенсацию по уплате взносов на капремонт получили почти 13 тысяч жителей республики старше 70 лет
Фото: Архив "КП"
В Коми 12 822 человека получили компенсацию взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщили в Минтруде республики. Уточняется, что на льготу претендовали неработающие пенсионеры старше 70 лет.
На эти цели республика выделила 11 млн рублей, еще 8,9 млн рублей было перечислено из федерального бюджета.
В министерстве уточнили, что критериями при отборе для предоставления льгот являются:
- неработающий гражданин;
- возраст старше 70 лет;
- собственник жилого помещения или его доли.
Размер компенсации зависит от:
- возраста пожилого гражданина;
- факта получения компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законодательством;
- зоны проживания гражданина, достигшего возраста 70 лет и старше.
Необходимый пакет документов:
- заявление;
- паспорт;
- документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, выданный на имя неработающего собственника жилого помещения, достигшего возраста 70 лет и старше;
- платежный документ, содержащий сведения о начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, суммах на оплату взносов на капитальный ремонт.
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