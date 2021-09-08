Коми выделила 11 млн рублей на компенсацию взносов на капрменот

В Коми компенсацию по уплате взносов на капремонт получили почти 13 тысяч жителей республики старше 70 лет Фото: Архив "КП"

В Коми 12 822 человека получили компенсацию взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщили в Минтруде республики. Уточняется, что на льготу претендовали неработающие пенсионеры старше 70 лет.

На эти цели республика выделила 11 млн рублей, еще 8,9 млн рублей было перечислено из федерального бюджета.

В министерстве уточнили, что критериями при отборе для предоставления льгот являются:

- неработающий гражданин;

- возраст старше 70 лет;

- собственник жилого помещения или его доли.

Размер компенсации зависит от:

- возраста пожилого гражданина;

- факта получения компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законодательством;

- зоны проживания гражданина, достигшего возраста 70 лет и старше.

Необходимый пакет документов:

- заявление;

- паспорт;

- документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, выданный на имя неработающего собственника жилого помещения, достигшего возраста 70 лет и старше;

- платежный документ, содержащий сведения о начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, суммах на оплату взносов на капитальный ремонт.

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