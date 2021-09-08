В Коми иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 7 сентября, в Инте Geely сбил велосипедиста 2011 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 17.30. Мужчина 1992 года рождения выезжал со двора дома №29 по улице Дзержинского за рулем Geely. Иномарка сбила велосипедиста 2011 года рождения. В ГИБДД уточнил, что мальчик ехал по линии тротуара. В результате ДТП пострадавший получил открытый перелом голени. Ребенка увезли в больницу. На улице мальчик был без сопровождения взрослых.

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