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Общество8 сентября 2021 10:55

В Сыктывкаре три дня будут искать пьяных водителей

Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД Сыктывкара

Фото: ГИБДД Сыктывкара

С 10 по 12 сентября в Сыктывкаре пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Вечером в пятницу, 10 сентября, сотрудники ДПС будут проводить массовые проверки автотранспорта. Цели рейдов – пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. В частности, речь идет о вождении в пьяном виде, а также об отказах от прохождения медицинского освидетельствования.

За такую езду грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования грозит уже уголовная ответственность.

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