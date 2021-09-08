В Коми до 2022 года обеспечат питьевой водой жителей села Колва

Фото: пресс-служба главы Коми

В селе Колва до конца 2022 года появится магистральный водопровод, который должен обеспечить жителей чистой питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Проблема воды для селян актуальная и животрепещущая еще с 2013 года. Они обратились за помощью к руководителю региона во время майской поездки в район. Они рассказали ему, что вода из-за природного превышения предельно допустимых показателей по железу, азоту и аммиаку не соответствует нормам.

Уточняется, что работа по обеспечению Колвы водой будут разделены на два этапа. Первым шагом будет строительство магистрального водопровода. Затем - замена внутренних сетей водоснабжения в селе.

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