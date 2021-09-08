«Полицейский» и «банкиры» украли у жителя Коми 1,6 миллиона рублей

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Мошенники украли у жителя Печоры более 1982 года рождения более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчине позвонил неизвестный и представился полицейским. Для того, чтобы расположить к себе мужчину, он продиктовал номер телефона дежурной части УМВД по Сыктывкару. Житель Печоры позвонил туда и убедился, что это реальный номер телефона. Лжеправоохранитель рассказал, что сейчас якобы проводится «тотальная спецоперация» по выявлению недобросовестных полицейских и сотрудников банка. Собеседник попросил печорца помочь обнаружить таких специалистов. Для этого ему нужно было отправлять деньги на счета электронных кошельков. Аферист заверил, что все деньги мужчине вернут.

Далее с мужчиной связывались «консультанты» из банков. Сначала он перевел 1,2 миллиона рублей, а затем взял в кредит 400 тысяч рублей и поступил с этой суммой аналогично. Все это время мошенники звонили печорцу, уверяя, что скоро все вернут.

На четвертый день мужчина почувствовал недомогание и отправился в поликлинику. По пути рассказал случайному прохожему о случившемся. Тот пояснил, что его обманывают мошенники, и отвез мужчину в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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