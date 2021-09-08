Кураторам учебных групп в ссузах Коми начнут выплачивать по 5 тысяч рублей

С 1 сентября у некоторых преподавателей зарплата станет выше Фото: Архив "КП"

С 1 сентября преподаватели ссузов, курирующие учебные группы, могут рассчитывать на надбавку к зарплате. Об этом сообщает федеральное министерство просвещения.

Ежемесячное денежное вознаграждение будет составлять пять тысяч рублей. Ранее такая надбавка были лишь у классных руководителей в школах.

Отмечается, что всем кураторам колледжей и техникумов надбавка к зарплате будет выплачиваться из федерального бюджета.

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