В Сыктывкаре до 1 октября ограничат движение транспорта по улице Маяковского

В Сыктывкаре временно ограничат движение транспорта на одной из улиц города Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре на улице Маяковского ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Уточняется, что перекрытие дорог связано с ремонтными работами. Они продлятся до 1 октября 2021 года.

- По 1 октября будет ограничено движение транспорта на ½ ширины проезжей части напротив д. 30 по улице Маяковского, - говорится в релизе.

Водителей просят заранее выбирать маршрут и отнестись с пониманием к предстоящим неудобствам.

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