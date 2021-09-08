В Сыктывкаре до 1 октября ограничат движение транспорта по улице Маяковского

В Сыктывкаре временно ограничат движение транспорта на одной из улиц города
Фото: Архив "КП"
В Сыктывкаре на улице Маяковского ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Уточняется, что перекрытие дорог связано с ремонтными работами. Они продлятся до 1 октября 2021 года.
- По 1 октября будет ограничено движение транспорта на ½ ширины проезжей части напротив д. 30 по улице Маяковского, - говорится в релизе.
Водителей просят заранее выбирать маршрут и отнестись с пониманием к предстоящим неудобствам.
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