В Коми горел дом: спасли шесть человек

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Во вторник, 7 сентября, в Усть-Вымском районе горел дом, спасли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 15.06 в Жешарте. В многоквартирном жилом доме по улице Свердлова загорелась квартира. Через три минуты на место прибыли пожарные. В тушении огня участвовала добровольная пожарная команда. Сотрудники МЧС спасли шесть человек, еще 44 эвакуировались самостоятельно. В 16:40 пожар удалось ликвидировать. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 12 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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