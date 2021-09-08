В Сыктывкаре колледж искусств уходит на дистанционное обучение

Фото: пресс-служа Колледжа искусств Республики Коми

Сыктывкарский колледж искусств переходит на дистанционный формат обучения. Студенты и преподаватели уйдут на удаленку уже 10 сентября.

Как стало известно «Комсомолке», заочный формат обучения продлится недолго, лишь до 20 сентября и связан совсем не с коронавирусом, а ремонтными работами. В учебном заведении меняют систему отопления.

- Это необходимая мера, которая позволит быстро и эффективно провести работы по восстановлению отопления в здании, - сообщили в колледже.

К тому же, некоторым студентам позволят посещать колледж. Речь идет о пианистах, которым нужен ежедневный доступ к музыкальному инструменту. Их будут пускать по спискам и индивидуальному графику.

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