В Сыктывкаре снизилась стоимость бензина

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В Сыктывкаре изменились цены на бензин. К радости автовладельцев стоимость горючего снизилась.

По данным издания «Комиинформ», теперь заправиться на заправках «Лукойл» стоит на 11 копеек меньше. Так, 92-ой можно найти за 46,13 рублей, 95-ый - за 48,48 рублей. Стоимость же дизельного топлива не изменилось. Оно стоит также 50,49 рублей.

«Компания 2000» также заявила о снижении цен. Стоимость 92-го бензина составляет 46 рублей, 95-го - 48,35 рублей. За дизель придется отдать 50,20 рублей.

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