В Коми двое бомжей взломали дверь в квартиру и ограбили мужчину

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В Воркуте двух мужчин без определенного места жительства 1980 и 1978 годов рождения подозревают в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился житель поселка Северный, 1958 года рождения. Воркутинец рассказал, что находился в квартире. Внезапно двое мужчин взломали входную дверь и ворвались вовнутрь. Применив насилие, злоумышленники украли банковскую карту, телефон и 2 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины без определенного места жительства 1980 и 1978 годов рождения. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигуранты дали признательные показания. Сейчас полицейские ищут похищенное, орудие взлома изъяли.

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