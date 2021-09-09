В Коми двое бомжей взломали дверь в квартиру и ограбили мужчину

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В Воркуте двух мужчин без определенного места жительства 1980 и 1978 годов рождения подозревают в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
В полицию обратился житель поселка Северный, 1958 года рождения. Воркутинец рассказал, что находился в квартире. Внезапно двое мужчин взломали входную дверь и ворвались вовнутрь. Применив насилие, злоумышленники украли банковскую карту, телефон и 2 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины без определенного места жительства 1980 и 1978 годов рождения. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигуранты дали признательные показания. Сейчас полицейские ищут похищенное, орудие взлома изъяли.
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