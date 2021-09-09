Житель Коми украл у собутыльницы драгоценности за 20 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Ухте местного жителя 1988 года рождения подозревают в краже драгоценностей общей стоимостью 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась ухтинка 1980 года рождения. Она рассказала, что из ее квартиры украли драгоценности. Выяснилось, что горожанка пригласила в гости приятеля 1988 года рождения. Знакомые выпили, и женщина уснула. Воспользовавшись этим, мужчина вытащил из шкафа в две пары золотых сережек, обручальное кольцо и другие золотые изделия. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. Ухтинец признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Украшения мужчина продал, а деньги потратил.

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