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Происшествия9 сентября 2021 11:57

В Коми BMW сбил пешехода: он в больнице с переломами

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 8 сентября в Усинске BMW X5 сбил мужчину 1954 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20.05. 26-летний мужчина ехал за рулем BMW X5 по улице Нефтяников. Напротив дома №44 иномарка сбила мужчину 1954 года рождения. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей черепа, а также закрытый перелом бедра. Пешехода увезли в больницу.

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