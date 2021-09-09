На инфекционную больницу в Сыктывкаре выделят 50 миллионов рублей

Фото: пресс-служба правительства Коми

На продолжение строительства инфекционной больницы в Сыктывкаре выделят 50,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

В прошлом году вопросы строительства новых медучреждений глава республики Владимир Уйба обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Он попросил поддержку из федерального бюджета. Премьер–министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на строительство.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству стен и колонн техподполья. Кроме того, рабочие занимаются утеплением и гидроизоляцией стен, а также бетонированием перекрытия техподполья и армированием стен. Планируется, что строительство завершится в марте 2022 года.

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