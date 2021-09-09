В Коми горела ветеринарная лечебница

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 8 сентября, в Прилузского района горела ветеринарная лечебница. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 15.36 в селе Летка. На улице Первомайской загорелась ветеринарная лечебница. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 17.06. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате никто из людей не пострадал, а вот о судьбе животных не сообщается. На месте происшествия работали пять человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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