В Сыктывкаре 75% домов уже подключены к отоплению

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре в самом разгаре отопительный сезон. По данным Управление ЖКХ города, тепло поступило уже в 1 584 дома из 2 099, что составляет 75%.

- В настоящий момент в штатном режиме запустились и работают все котельные, магистральные теплопроводы заполнены теплоносителем, - заявили в мэрии Сыктывкара.

В администрации добавили, что в случае, если ваш дом не подключен до сих пор к отоплению, следует обратиться в управляющую компанию. В отдельных случаях отопительный сезон не начинается из-за ремонтных работ. Данный вопрос находится на контроле сити-менеджера города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пересчитают плату за отопление целому городу (подробности)