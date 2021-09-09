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Недвижимость9 сентября 2021 13:51

В Сыктывкаре 75% домов уже подключены к отоплению

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре в самом разгаре отопительный сезон. По данным Управление ЖКХ города, тепло поступило уже в 1 584 дома из 2 099, что составляет 75%.

- В настоящий момент в штатном режиме запустились и работают все котельные, магистральные теплопроводы заполнены теплоносителем, - заявили в мэрии Сыктывкара.

В администрации добавили, что в случае, если ваш дом не подключен до сих пор к отоплению, следует обратиться в управляющую компанию. В отдельных случаях отопительный сезон не начинается из-за ремонтных работ. Данный вопрос находится на контроле сити-менеджера города.

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