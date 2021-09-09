В Коми началась выплата многодетным семьям на покупку автомобиля

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В Коми начался прием заявлений на республиканскую выплату на покупку автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе в Минтруде региона. На льготу могут рассчитывать те семьи, в которых воспитывается семь и более детей до 18 лет.

Размер выплаты составляет максимум 1,2 млн рублей. Предполагается, что льгота полностью покроет затраты семьи на покупку машины, но не больше заявленного лимита.

Подать заявление можно через МФЦ до 1 декабря 2023 года.

Чтобы воспользоваться выплатой, получателям нужно учесть четыре обязательных условия. Во-первых, приобретать автомобиль на средства выплаты можно только у официального дилера или дистрибьютера. Во-вторых, машина должна быть новой, то есть не бывшей в пользовании у другого владельца. В-третьих, автомобиль может быть отечественной или иностранной марки, но обязательно произведенным на территории России. И в-четвертых, в нем должно быть не менее шести сидячих мест, помимо места водителя.

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