По жалобе инвалида магазин в Коми заставили сделать пандус

Фото: Pixabay

По жалобе инвалида магазин в Ухте обязали оборудовать пандус. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В надзорное ведомство обратился инвалид-колясочник. Он сообщил об отсутствии беспрепятственного доступа в один из магазинов федеральной торговой сети. Выяснилось, что на входе нет пандуса. Кроме того, на проступях краевых ступеней лестничных маршей нет одной или нескольких полос, контрастных с поверхностью ступени. Кроме того, на прозрачных полотнах дверей нет яркой контрастной маркировки.

В адрес собственника помещения, где находится магазин, внесено представление об устранении нарушений. В итоге там появился пандус. Другие нарушения также устранили. Человека, который их допустил, привлекли к дисциплинарной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре 7-летняя девочка каждый день преодолевала препятствия

Ребенок-инвалид жил в доме без пандуса, пока не вмешалась прокуратура