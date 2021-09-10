В Коми появилась трехметровая скульптура бабушки Параськи

Фото: пресс-служба главы Коми

В Ухте установили трехметровую статую бабушки Параськи. Ее авторами являются мастера из Сыктывдинского района, которые трудились над арт-объектом в течение месяца. Появилась скульптура заповедной территории «Параськины озёра».

По словам авторов, для изготовления статуи они использовали 3D-технологии. Сначала на компьютере была спроектирована модель бабушки, затем - макет в реальную величину. А уже потом мастера принялись отливать часть форм и изготовили металлокаркас.

Перевозили арт-объект в Ухту для удобства по частям, а затем только принялись к установке.

К слову, реакция жителей Коми оказалась неоднозначной. Многих смутили размер и формы Параськи. Комментаторы отмечают, что скульптура не очень похожа на свой реальный прототип.

- Как-то бабушка больше на мужика похожа, - пишет Анна Я.

- Где доброта, сила Параськи? Или так задумано? Нет пропорциональности в фигуре. Точно, сниться будет в кошмарах, - негодует Лидия Л.

- Ох и Параська, богатырша, - смеется Светлана З.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баба Ема представила Коми на «Сказочной карте России» (подробности)