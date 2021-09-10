В школах Сыктывкара растет число зараженных коронавирусом школьников

В Сыктывкаре начинается сезон ОРВИ среди детей Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре растет заболеваемость коронавирусом среди школьников. Согласно данным на 8 сентября, в столичных учебных заведениях было зарегистрировано 93 случая инфицирования ковидом. В процентном соотношении это до сих пор менее одного процента.

- Из 33 138 учеников коронавирусом болеют 93, то есть 0,28%. Также зафиксировано девять случаев инфицирования среди педагогов (коих 1 971), что составляет 0,5% из всего числа учителей. Для сравнения, день назад коронавирусом болело 80 детей. Число зараженных педагогов не изменилось.

С ОРВИ дела обстоят куда серьезнее. С начала учебного года вирус успели подхватить 1 028 детей и 12 педагогов, то есть 3,1% и 0,6%, соответственно.

В детских садиках столицы также наблюдается всплеск заболевания ОРВИ. Из 18 395 дошкольников заболели 776 (4,25%) и 75 сотрудников образовательных учреждений из 3 944 (1,82%).