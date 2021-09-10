За неделю в Коми выросли цены на яйца и молоко

Фото: pexels.com

В Коми вновь изменились цена на продукты. Так, например, куриные яйца выросли в стоимости на 4,4%, а молоко подорожало на 4,2%, сообщает Комистат.

Неприятно удивят цены и на гречку, которая стала стоить на 2,6% дороже, и на колбасу полукопченую (+1,9%), а также сахар (+0,7%).

За неделю больше всего скакнули в цене огурцы. Их стоимость возросла на 5,1%.

Вместе с тем цены на некоторые овощи снизились. Так, за помидоры теперь просят на 5,1% меньше, капуста подешевела на 3,4%, картофель упал в цене на 2,1%, яблоки - на 1,5%.

Стоит отметить, что на заправках республики подешевел и бензин. Его стоимость уменьшилась на 0,6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре снизилась стоимость бензина (подробности)