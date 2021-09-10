В Минздраве Коми рассказали, как избежать внезапной смерти младенцев

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Чтобы избежать внезапной смерти младенцев, следует обезопасить его пространства для сна. Об этом рассказала врач-неонатолог и заведующая кафедрой педиатрии СГУ им. Питирима Сорокина Наталья Кораблева. Она дала советы родителям новорожденного, как обезопасить ребенка в первый год его жизни.

Врач рекомендует пользоваться подсказкой «РОСтоК». Каждая ее буква расшифровывается в виде правила.

Так, «Р» значит, что ребенок должен спать рядом, в одной комнате, но не вместе с родителями.

«О» в этом случае значит «один». Во время сна малыша не должно быть рядом ни игрушек, ни бортиков на кроватке, ни подушки.

«С» - спать ребенок должен только на спине.

- Сон на животе и на боку потенциально опасны, - говорит врач.

«К» - кровать ребенка должна быть с жёстким матрасом.

- Недопустимо использование диванов, кресел, шезлонгов, автокресел, колясок, переносных устройств, качелей (в том числе электрокачелей) для сна младенцев, - предупредила педиатр.

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