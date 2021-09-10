Мошенники украли у пенсионерки из Коми 98 тысяч рублей

Фото: Pixabay

Мошенники украли у жительницы Воркуты 1946 года рождения 98 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Собеседник сообщил женщине, что мошенники пытаются украсть деньги с ее счета. Для того, чтобы предотвратить это, «сотрудник банка» попросил назвать данные банковской карты. Воркутинка, хоть и слышала о таких способах мошенничества, выполнила требования. В итоге с ее карты исчезло 98 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Полицейский» и «банкиры» украли у жителя Коми 1,6 миллиона рублей