В Коми осудят двоих подростков, угнавших отечественную легковушку

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На скамье подсудимых в скором времени окажутся два юных жителя Ухты. Подростки обвиняются в преступлениях против собственности. Как сообщили в пресс-службе СК по Коми, 16-летний и 18-летний парни угнали автомобиль.

Следствие установило, что этим летом пьяные подростки увидели отечественную легковушку и решили угнать ее. Они стали толкать машину, чтобы завести двигатель и уехать на ней, однако их планам не суждено было сбыться. Подростки попали под внимание сотрудников полиции, которые их и задержали.

Позже выяснится, что 16-летний ухтинец и ранее занимался противозаконной деятельностью. В июне этого года он увидел оставленный на скамейке рюкзак. Недолго думая, он залез в него и утащил телефон хозяйки сумки стоимость 14 тысяч рублей. Вырученные деньги подросток потратил на свои нужды.

- Вину по предъявленному обвинению фигуранты признали в полном объеме. Следствием собрана доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - заключили в СК.

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