В Коми инструктор по вождению и его ученица попали в ДТП

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 10 сентября, в Печоре столкнулись Nissan Tiida и Daewoo Nexia, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17:55 9 сентября. Мужчина 1977 года рождения ехал за рулем Nissan Tiida по улице Чехова. Напротив дома №69 по улице Спортивной он решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу. Там он врезался в учебный автомобиль Daewoo Nexia. Машина ехала впереди и начала разворачиваться.

В результате ДТП пострадали два человека. Обучающаяся за рулем Nexia 2001 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытый перелом голеностопа. У ее инструктора 1995 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Оба пострадавших попали в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина