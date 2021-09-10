В Сыктывкаре перекроют три дороги

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В Сыктывкаре временно ограничат движение транспорта на трех участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, улицу Советскую перекроют в районе дома №11. Ограничения будут действовать на всей ширине проезжей части с восьми утра до восьми вечера субботы, 11 сентября. Это связано с тем, что Сыктывкарские тепловые сетей филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» будут проводить земляные работы.

Кроме того, с восьми утра 11 сентября до восьми вечера 12 сентября перекроют пятый километр дороги Трехозерка-Седкыркещ. Ограничения будут действовать на всей ширине проезжей части. Это связано с заменой водопропускной трубы.

С 15 сентября до 15 октября будет перекрыта дорога по улице Громова в районе дома №57. Ограничения будут действовать на всей ширине проезжей части. Это связано с тем, что ООО «ТетрастройКоми» будет проводить земляные работы.

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