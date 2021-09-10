В Коми рыбаки потеряли одного из товарищей

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Житель Коми потерялся во время сплава по реке в Койгородском районе. О его исчезновении сообщили, его товарищи, которые не смогли отыскать его самостоятельно.

Как сообщает издание «Комиинформ», мужчины в десятом часу утра сплавлялись по реке на четырех лодках. Пока рыбаки пересаживались в другие лодки, один из них уплыл вперед и пропал из виду. Обеспокоенные жители Коми решили сообщить об этом спасателям и попросить помощи.

На место выехали сотрудники СПАС-Коми, однако уже вечером заплутавший в лесу рыбак самостоятельно вышел к реке. Его здоровью и жизни сейчас ничего не угрожает.