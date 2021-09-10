Из горящего цеха под Сыктывкаром эвакуировались 30 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 9 декабря, в Сыктывдинском районе горел цех по переработке древесины, оттуда эвакуировались 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 13.01 в сельском поселении Зеленец. На Ухтинском шоссе загорелся цех по переработке древесины. Через девять минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 14.50. Из цеха самостоятельно эвакуировались 30 человек. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Огонь повредил кровлю на площади 50 квадратных метров. На месте происшествия работали 26 пожарных и восемь единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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