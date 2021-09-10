«Скунс» будет бороться с воровством воды из батарей в Сыктывкаре

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Для того, чтобы бороться с воровством теплоносителя в Сыктывкаре, туда будут добавлять биоцидный комплекс «Скунс-01».Об этом сообщили в пресс-службе Коми филиала ПАО «Т Плюс».

Это вещество препятствует биологической коррозии теплообменного оборудования и трубопроводов. Особенностью реагента является резкий специфический запах. «Скунс» делает воду в радиаторах не пригодной для незаконного использования. Такая практика положительно зарекомендовала себя в других российских регионах. Этот реагент сертифицирован, и его можно применять в закрытых системах теплоснабжения.

Энергетики приняли такие меры из-за участившихся случаев незаконного водоразбора. В домах без горячей воды жильцы зачастую используют для бытовых нужд техническую воду из батарей. Из-за этого происходит разбалансировка системы теплоснабжения, которая негативно сказывается на качестве отопления для всех жильцов. Коммунальщики отмечают ни предупреждения, ни штрафы не возымели должного эффекта.

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