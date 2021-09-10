Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 сентября 2021 15:43

У вернувшихся из «Черноморской зорьки» детей из Коми обнаружили COVID-19

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба Минобразования Коми

Фото: пресс-служба Минобразования Коми

Отдыхавшие дети в республиканском лагере «Черноморская зорька» заразились коронавиурсом. Об этом сообщает PG11.ru со ссылкой на Минобразования Коми. Уточняется, что ковидом заболели 14 детей из 443.

Их заболевание подтвердилось уже после возвращение из Анапы на родину. Детей осматривали столичные врачи после пятой смены.

Отмечается, что сейчас здоровью школьников ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы мечтали скорее уехать!»: дети Коми, вернувшиеся из затопленного лагеря «Черноморская зорька», до сих пор болеют Смену испортила не только стихия, но и неготовность республиканских властей к ЧС (подробности)