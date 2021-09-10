У вернувшихся из «Черноморской зорьки» детей из Коми обнаружили COVID-19

Фото: пресс-служба Минобразования Коми

Отдыхавшие дети в республиканском лагере «Черноморская зорька» заразились коронавиурсом. Об этом сообщает PG11.ru со ссылкой на Минобразования Коми. Уточняется, что ковидом заболели 14 детей из 443.

Их заболевание подтвердилось уже после возвращение из Анапы на родину. Детей осматривали столичные врачи после пятой смены.

Отмечается, что сейчас здоровью школьников ничего не угрожает.

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