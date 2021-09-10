Житель Коми решил поиграть на бирже и лишился 950 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Ухты 1973 года рождения решил заработать на бирже и перевел мошенникам 950 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинец нашел сайт одной из бирж. Там предлагалось вкладывать деньги для получения дохода через куплю-продажу акций различных предприятий. Перед тем как делать ставки, мужчина выбрал себе брокера. Несколько дней он переводил деньги, на которые помощник должен был купить акции. В общей сложности он потратил 950 тысяч рублей. Часть этих денег – личные сбережения, другая – кредитные средства. Однако вывести деньги ухтинец не смог, а сайт стал недоступен. Возбуждено уголовное дело.

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