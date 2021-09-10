В Сыктывкаре на день изменятся маршруты шести автобусов

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В субботу, 11 сентября, в Сыктывкаре изменится схема курсирования шести автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменению будут действовать в течение дня. Они связаны с тем, что после ремонта теплосетей ПАО «Т Плюс» будет восстанавливать дорогу возле дома №11 по улице Советской. Этот участок будет перекрыт по всей ширине проезжей части. С восьми утра до восьми вечера автобусы будут ездить по временным схемам.

Так, автобус №3 будет курсировать по улицам Интернациональной, Бабушкина, Советской и далее по маршруту. Автобусы № 1, №12 и №126 будут ходить по улицам Орджоникидзе, Ленина, Бабушкина, Советская и далее по маршруту. Автобусы № 23 и №25 будут проезжать через улицы Ленина, Бабушкина и Советскую.

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