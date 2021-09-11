Житель Коми перевел «сотруднику банка» 245 тысяч рублей

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Мошенник украл у жителя Инты 1966 года рождения 245 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил интинцу, что якобы мошенники пытаются оформить на него кредит. «Сотрудник банка» заявил, что предотвратить это можно, если все деньги перевести на безопасный счет. Мужчина снял в банкомате деньги и в общей сложности перевел на несколько номеров 245 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Номера телефонов, которые использовал злоумышленник, зарегистрированы в Москве и Московской области.

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