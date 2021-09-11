В Коми Daewoo Nexia сбила велосипедиста

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 10 сентября, в Ухте Daewoo Nexia сбила велосипедиста. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14.40 на трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар. Мужчина 1983 года рождения ехал за рулем Daewoo Nexia со стороны Ухты в сторону Сыктывкара. На 314-м километре трассы автомобиль сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении справа.

В результате ДТП мужчина 1958 года рождения получил ушиб лица. Госпитализация пострадавшему не понадобилась. Стаж вождения автомобилиста – с 2011 года.

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